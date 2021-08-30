معارك جبهة الكسارة..الجيش اليمني يقتل 33 حوثيًا غرب مأرب

تدمير 6 آليات عسكرية للميليشيا

قتل 23 عنصرًا من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، وأُصيب آخرون، في المعارك المستمرة على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب منذ مساء أمس وحتى اليوم (الاثنين).

وأفاد "سبتمبر نت" بأن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني دمرت ثلاث آليات تابعة للميليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية ثلاث عربات مدرعة قتل جميع من كانوا على متنها من عناصر الميليشيا.

