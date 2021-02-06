الجهات الأمنية تغلق المداخل المؤدية للواجهات البحرية بالخُبر والدمام

بسبب تزاحم الزوَّار وضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا

كثفت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم من وجودها الميداني بمواقع الواجهات البحرية بالدمام والخُبر، ووضعت نقاطًا أمنية، وأغلقت المداخل المؤدية للكورنيشات بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.