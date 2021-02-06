الجهات الأمنية تغلق المداخل المؤدية للواجهات البحرية بالخُبر والدمام

بسبب تزاحم الزوَّار وضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا

كثفت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم من وجودها الميداني بمواقع الواجهات البحرية بالدمام والخُبر، ووضعت نقاطًا أمنية، وأغلقت المداخل المؤدية للكورنيشات بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

المنطقة الشرقية الجهات الأمنية فيروس كورونا الجديد الواجهة البحرية الخبر الدمام

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06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 08:17 PM

بسبب تزاحم الزوَّار وضمن إجراءات الحد من انتشار كورونا

الجهات الأمنية تغلق المداخل المؤدية للواجهات البحرية بالخُبر والدمام

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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كثفت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم من وجودها الميداني بمواقع الواجهات البحرية بالدمام والخُبر، ووضعت نقاطًا أمنية، وأغلقت المداخل المؤدية للكورنيشات بسبب تزاحم الزوار، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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