تقدُّم نوعي واستراتيجي للجيش اليمني في شرق تعز ومحافظة صعدة

بعد دحره مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من نظام الملالي في إيران

حقَّق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًّا استراتيجيًّا في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز بعد دحره مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

واستعاد الجيش - بحسب موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية - جبل الشوق وجبل ذيب في مديرية ماوية، وعددًا من المواقع المحيطة.

وقال مصدر عسكري إن السيطرة على جبل ذيب الذي يطل على منطقة باهر ستُمكِّن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز المليشيا الحوثية بمديرية ماوية. مضيفًا بأن الجيش اليمني استعاد أيضًا صلول والمدينة وحاجر وشعنب، وموقعَي المصانع والسرايا، إضافة إلى قطع خطوط إمداد المليشيا الإرهابية في جبل المشمرر.

من جهة أخرى، أحرزت وحدات من الجيش اليمني تقدمًا جديدًا آخر في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وقال أركان حرب محور علب قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب: إن قوات الجيش اليمني استعادت تبة نايف الاستراتيجية بمديرية باقم، وعددًا من المواقع المحيطة بها، بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. مبينًا أن العمليات العسكرية مستمرة في مديرية باقم حتى الوصول إلى مركز المديرية، ودحر مليشيا الحوثي الإرهابية.