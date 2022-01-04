شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين سرقوا معدات ومولدات كهربائية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية السورية، سرقوا معدات ومولدات كهربائية وقواطع نحاسية من مواقع مشاريع ومبانٍ تحت الإنشاء.

وقد تم توقيفهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.