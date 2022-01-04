شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين سرقوا معدات ومولدات كهربائية

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية السورية، سرقوا معدات ومولدات كهربائية وقواطع نحاسية من مواقع مشاريع ومبانٍ تحت الإنشاء.
وقد تم توقيفهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.

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04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 02:10 PM

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين سرقوا معدات ومولدات كهربائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات، أسفرت عن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية السورية، سرقوا معدات ومولدات كهربائية وقواطع نحاسية من مواقع مشاريع ومبانٍ تحت الإنشاء.
وقد تم توقيفهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة.

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