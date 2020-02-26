خبير كوري: السعودية أحدثت تقدمًا كبيرًا في مجال الجودة

ضمن فعاليات "المؤتمر الوطني السابع للجودة"

أكد رئيس المنظمة الآسيوية للجودة، الدكتور وان سيون شن، أن المملكة العربية السعودية تحدث تقدمًا كبيرًا في مجال الجودة، مشيرًا إلى أن بلاده تجمعها شراكة جيدة ورائعة مع السعودية، ومعظم الكوريين يحترمون السعودية ويقدرون مشاركتها في نجاح كوريا.

وأضاف خلال الجلسة العلمية الأولى من فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة قائلاً: "نحن اليوم وصلنا إلى الجيل الرابع للجودة حيث ندمج الخدمات مع التطبيقات"، موضحًا أن الجيل الأول من الجودة ركز على التفتيش على المنتجات، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإبداع والابتكار.

وتابع حديثه قائلاً: "علينا أن نركز على مختلف الجوانب من تغير العقليات والأنظمة والمصانع والنشاطات وجعلها تصب جميعًا في مصلحة الجودة وعلينا أيضًا أن نعمل على وضع مقاييس في كل القطاعات بحيث يمكن أن نشخص ونحل المشاكل المستقبلية".

كما تحدث الدكتور تشوي كابهونغ رئيس منظمة شهادات الاختبار الكورية، عن نظام المواصفات الوطني الكوري ودوره في البنية التحتية، مبينًا أنه خلال فترة قصيرة بين 1970 و2008 زادت الصادرات الكورية بأكثر من 500 ضعف، وارتفع مؤشر النمو الاقتصادي في البلاد لأمرين مهمين أولهما يتعلق بالاستراتيجيات المتعلقة بالصادرات والثاني متعلق بالجودة، موضحًا أن الصادرات الكورية اليوم من بين الـ100 الأعلى في العالم، بينما منذ عام 2001 وحتى 2018 زاد عدد المنتجات الكورية 18 ضعفًا.

وقدم الدكتور يونقجن سوه نائب رئيس المركز العالمي لخدمة العملاء في شركة سامسونج شرحًا عن إستراتيجية الشركة للتميز في الجودة، مبينًا أن نظام الجودة المتبع في سامسونج مقسم على أجزاء رئيسة منها موجود في وحدة الأعمال ومراكز المبيعات وبالإضافة إلى مواقع الجودة الإقليمية، موضحًا أن مواقع الإنتاج العالمية مسؤولة عن جودة المنتج أثناء إنتاجه أما مواقع الجودة الإقليمية فإنها تلعب دورًا مهمًا في خدمة العملاء وتقديم المعلومات عن المشاكل التي تواجههم في مجال الجودة.