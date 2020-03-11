"الأرصاد": استمرار الرياح المُثيرة للأتربة والغبار على نجران ومكة والمدينة

تمتد إلى حائل والجوف .. تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: نجران ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى حائل والجوف، وتشمل الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.