تنبيهات الهطولات تتواصل.. 4 مناطق والرؤية تتدنى والرياح نشطة

"الأرصاد": حالات متفاوتة تستمر لأوقات مختلفة على مدار اليوم حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطارٍ رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما أصدر المركز، تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد والسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثانية مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

وفي سياق متصل نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عن تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وصدر تنبيهٌ آخر بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة حائل ومحافظاتها -بمشيئة الله تعالى- يشمل أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 6 مساءً.