"المالية" تعلن إقفال الطرح "07 - 2018" من برنامج صكوك المملكة المحلية

بالريال السعودي .. حدّدت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات

أعلن محتوى صفحة وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (07 - 2018) عبر إعادة فتح الطرح رقم (07 - 2018)، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تمّ تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات ريال سعودي؛ ليصبح حجم الإصدار الكلي 7.465 مليار ريال سعودي‏.

وأوضحت الوزارة أن الإصدار قُسِّم إلى ثلاث شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 250.2 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق عام 2023 م، والشريحة الثانية، تبلغ 0.500 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق عام 2025 م، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 1.250 مليار ريال سعودي تُستحق عام 2028 م.