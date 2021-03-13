"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 239 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3040 والحالات الحرجة 553 حالة.