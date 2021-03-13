"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 239 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3040 والحالات الحرجة 553 حالة.

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13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 03:39 PM

"الصحة": تسجيل 351 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 مارس 2021، تسجيل 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382059 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 239 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372456 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6563 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3040 والحالات الحرجة 553 حالة.

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