"بلدية القصب" تغرس أكثر من 4600 شجرة بروضة العكرشية وميدان الفروسية

للتقليل من التلوث وتعزيز الصحة البيئية وتحسين المشهد الجمالي

قامت بلدية القصب - ضمن برنامج تحسين المشهد البيئي والجمالي - بزراعة أكثر من 1973 شتلة في روضة العكرشية، و2631 شتلة في ميدان فروسية بلدية القصب، وحفر عدد (2) بئر لسقي الشتلات، والعمل على المحافظة عليها من خلال وضع حاجز (شبك) لمنع هذه الأشجار من المواشي والعبث بها.



وقال رئيس بلدية دغيشم بن فهد الدغيشم: إن البلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وتقديم مستوى صيانة عالٍ للأعمال الزراعية في كافة المواقع، سواء داخل المراكز التابعة للبلدية أو خارجها مثل المتنزهات؛ لما للشجرة من أهمية بيئية وجمالية بالغة.



وأضاف الدغيشم أن البلدية قامت خلال هذا العام بزراعة روضة العكرشية، وميدان الفروسية بأكثر من (4600) شتلة من مختلف الأنواع، وحرصت على اختيار نوعية مناسبة من الأشجار، والابتعاد عن الأشجار الضارة". ونسعى إلى زيادة رقعة التشجير لأنها تزيد من نسبة الأوكسجين في الهواء، وتخفف من حدة حرارة الأجواء في فصل الصيف، وتقلل من التلوث، وتعزز من صحة البيئة، وتحسين المشهد الجمالي والبيئي.



وأكد أنه جارٍ العمل على إنشاء عدد من الحدائق الجديدة في مركز القصب والمراكز التابعة للبلدية، داعيًا الجميع إلى التعاون للحفاظ على هذه الحدائق ومحتوياتها خدمة للصالح العام.