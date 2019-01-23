النفط يهبط 2 % مع مخاوف من ضغط تعثر الاقتصاد العالمي على الطلب

في ظل ازدهار الحقول الصخرية الأمريكية.. وتخفيضات روسية دون المتوقع

تراجعت أسعار النفط نحو 2 % أمس الثلاثاء وسط مخاوف من أن يضغط تعثر الاقتصاد العالمي على الطلب على الوقود مع ازدهار الحقول الصخرية الأمريكية، وتخفيضات دون المتوقع من روسيا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.24 دولار أو 2 في المئة؛ لتبلغ عند التسوية 61.50 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.9 في المئة؛ لتصل عند التسوية إلى 52.57 دولار للبرميل.

وقال محللون إن مخاوف السوق بشأن حجم تخفيضات الإنتاج، التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، أسهم في دفع الأسعار للانخفاض.

وفي الولايات المتحدة، التي ازدهرت فيها الحقول الصخرية على مدى السنة الأخيرة، أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن إنتاج البلاد من الخام بلغ مستوى قياسيًّا عند 11.9 مليون برميل يوميًّا.

وأظهرت بيانات أمريكية أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 7 مكامن صخرية رئيسية بمقدار 63 ألف برميل يوميًّا في فبراير إلى 8.179 مليون برميل يوميًّا.

وحذَّر صندوق النقد الدولي الاثنين من أن مخاطر حدوث تباطؤ عالمي واضح ارتفعت بسبب التجارة الدولية المقيدة، وخفض توقعاته للنمو العالمي في 2019 إلى 3.5 في المئة من 3.7 في المئة في تقديرات أكتوبر.