"الصحة" الكويتية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" إلى 11 حالة

تسجيل إصابتين جديدتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، إلى 11 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

وقالت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.