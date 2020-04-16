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إجمالي الوفيات 232 حالة وعدد الإصابات يصل إلى 27938 حالة

آخر 24 ساعة.. 234 حالة وفاة و3448 إصابة بكورونا في روسيا

أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 232 حالة.

وكشف المركز عن تسجيل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل الإجمالي إلى 27938 حالة.