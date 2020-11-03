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بعد أن أدلى نحو 100 مليون بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد

الانتخابات الأمريكية .. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في 10 ولايات

تجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.



وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات "بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجيرزي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا".



وأشار الموقع إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يفوز بأصوات ديكسفل نوتش بولاية نيوهامشير، بينما يفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ16 صوت في ميلزفيلد التابعة لنيوهامشير، في حين حصل "بايدن" فيها على خمسة أصوات.