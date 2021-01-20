جازان.. شكاوى من توقف صهاريج السقيا بجبل منجد و"المياه" لا ترد

تسبب في معاناة للمواطنين

شكا سكان جبل منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان، من انقطاع إمدادات المياه عبر صهاريج السقيا منذ أكثر من شهر؛ ما تسبب في معاناة للمواطنين.



وقال مواطنون إن صهاريج السقيا توقفت عن إيصال المياه للجبل قبل شهر لأسباب غير واضحة؛ ما دفعهم لشراء صهاريج على حسابهم الخاص بمبالغ كبيرة.



وأبدى عدد من أهالي مركز منجد بمحافظة هروب بجازان تذمرهم من انقطاع مشروع السقيا بشكل مستمر؛ ما اضطرهم إلى السقيا على حسابهم الخاص وبمبالغ كبيرة، مطالبين بحل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم مع مشروع السقيا الذي انقطع عنهم منذ أكثر من شهرين.



وأبدى الأهالي استياءهم من عدم تنفيذ مديرية المياه بجازان لوعودها المتكررة لهم في إيجاد حلول.



"سبق" تواصلت مع المتحدث باسم خدمات المياه بجازان منذ أكثر من أسبوع دون رد منه.