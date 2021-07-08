"منشآت" و"كلاسيرا" يتعاونان لإنشاء أول أكاديمية لريادة الأعمال الناشئة في المملكة

في خطوة للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون لإنشاء أول أكاديمية لريادة الأعمال الناشئة بهدف توظيف تقنيات التعلّم وابتكار الحلول التقنية الذكية للطلاب في خطوة للمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وذلك مع منصة "كلاسيرا" للتعلّم الذكي المتخصصة إقليميًا وعالميًا في تطوير التقنية.



ومثّل "منشآت" في إبرام اتفاقية التعاون التقنية نائب المحافظ لريادة الأعمال عصام الذكير، فيما مثل "كلاسيرا" الرئيس التنفيذي المهندس محمد المدني، حيث توفر "منشآت" بناءً على الاتفاقية توفير المحتوى الرقمي، في حين تقوم كلاسيرا بإنشاء النسخة الإلكترونية وتسهيل وصولها للطلاب وذلك لدعم ريادة الأعمال للجيل الصاعد بشكل إلكتروني وجذاب.



وتركز الاتفاقية على ترسيخ ثقافة العمل الحُر، ومهارات ريادة الأعمال في التعليم من خلال إطلاق مسار ريادة الأعمال والابتكار، في إطار تطوير المحتوى الريادي لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم حزمة من الوحدات التدريبية والتعليمية بشكل افتراضي عبر نظام التعلم "SVA" إضافة إلى المزايا التقنية الأخرى للبرنامج.



وتعمل الاتفاقية على تقديم البرنامج لطلاب ومعلمي المدارس بالمرحلة الثانوية، في قالبٍ يتسم بالجودة وتميز المحتوى، حيث ستقدم في البرنامج حقيبة الطالب والمعلم ضمن الاتفاقية إضافة إلى تدريب المعلمين والمشرفين على مفهوم العمل الحُر ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وفق الآلية المعتمدة لدى"منشآت".