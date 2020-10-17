مدعية "الجنائية الدولية" تزور السودان لبحث تسليم "البشير"

بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية

ذكر مصدر حكومي سوداني أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ستصل إلى الخرطوم، اليوم السبت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام؛ للبحث في تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وآخرين إلى المحكمة.

وأضاف أن فاتو بنسودا ستلتقي مسؤولين حكوميين لتبحث معهم تسليم "البشير" وآخرين إلى المحكمة.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق عمر البشير واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1989 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وفي يونيو الماضي سلّم علي كوشيب، أحد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة أفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور.

وأعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بـ"البشير" في فبراير الماضي موافقتها على مثول المطلوبين لدى المحكمة أمامها.