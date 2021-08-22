"الموارد البشرية" بمكة و"تخصصي جدة" يقيمان حملة للتبرع بالدم

لتعزيز ونشر ثقافة التبرع كواجب انساني واجتماعي ووطني

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة حملة للتبرع بالدم بمقر الفرع الرئيس بجدة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ونشر ثقافة التبرع بالدم كواجب انساني واجتماعي ووطني لدى الأفراد والمؤسسات، حيث تأتي لدعم المحتاجين للدم، وتأسيس ثقافة التبرع بالدم.