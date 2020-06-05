حوادث سيول الباحة: جرف مركبة.. احتجاز مواطنين ومصرع أحدهم

الدفاع المدني يناشد أخذ الحيطة والحذر.. والهلال الأحمر يباشر الأحداث

أكد الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على كل من: مدينة الباحة وبني سار وبني ظبيان وبني فروة ومركز بالشهم بمحافظة بلجرشي، وبني كبير وعقبة الأبناء، وكذلك محافظة بني حسن محافظة غامد الزناد محافظة المخواة مركز الجوة عقبة قلوة محافظة المندق محافظة القرى مركز نيرا مركز الشعراء، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب.

وأضاف العقيد جمعان أنه قد نتج عن هذه الأمطار احتجاز مركبة في سيل داخل وادي نيرا؛ مما أدى إلى تمكن شخصين من الخروج من المركبة والثالث تم جرفه داخل المركبة وإخراجه من قبل المواطنين القريبين من موقع الحادث وهو متوفى. نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف جمعان أنه وقعت كذلك عدة حوادث أخرى جراء الأمطار، وتم التعامل معها بما يقتضيه الموقف، كما وردت عدة بلاغات عن تساقط حجارة داخل أحواش منازل وطرق، وتم تمريرها للجهات ذات العلاقة.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع الأخذ بما يرد من تنبيهات وتعليمات وتحذيرات للحالة الجوية، والتي تستمر حتى يوم الأحد القادم على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول بها والدفاع المدني، متمنيًا للجميع السلامة.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، عن ورود بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 6:04 مساء اليوم عن احتجاز وغرق لعدد من المواطنين.

وأضاف الزهراني أن فرق الهلال الأحمر باشرت البلاغ بعد إخراج المصابين من قبل فرق الدفاع المدني، واتضح أن مركبة جرفها السيل بداخلها 3 أشخاص، وبعد إخراجهم اتضح وفاة أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر بعد الكشف عليه من الفرق الإسعافية، واثنان منهم إصابات طفيفة.

وأردف الزهراني أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى المخواة العام؛ وهما: رجل يبلغ من العمر 33، وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.