خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس  كازاخستان

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440 07:26 PM

استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس  كازاخستان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالا هاتفياً اليوم بفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية الكازاخستانية وسبل تطويرها، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

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