في حفل فني.. "فنون أبها" تختتم "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية"

بعد تقديم عدة ورش فنية ومعارض متنوعة

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها فعاليات "ليالي الفوتوغرافيين الشتوية" في نسختها الخامسة أمس، بحفل فني على مسرحها بأبها، وذلك بعد تقديم عدة ورش فنية ومعارض متنوعة.



واشتملت الفعاليات على ورش في مجالات؛ منها تصوير الطبيعة، وحياة الناس، والأطعمة، ثم جلسة نقدية للأعمال الفوتوغرافية تحدثت عن نقاط القوة والضعف في بعض اللقطات الفوتوغرافية، وورشة عن تصوير المجوهرات، إضافة إلى معرض "بُعد" الفوتوغرافي.



وشهد اليوم الأخير ورشة عن التصوير الصحفي، ثم محاضرة عن التصوير من الهواية إلى الاستثمار.