10 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في (المدينة المنورة والشرقية والشمالية ومكة المكرمة وعسير والجوف وجازان والباحة والقصيم والرياض).

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة والجبيل والخبر والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وفي تنبيه آخر للشمالية ذكر المركز أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.

وفي تنبيه آخر للجوف ذكر المركز أنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الأربعاء.

وأصدر المركز أربعة تنبيهات لمنطقة مكة المكرمة، بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث وجدة وخليص ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وأضم والطائف وميسان والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيهَين لعسير ذكر المركز أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد جازان سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرعية والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة، وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الخميس.