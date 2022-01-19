"وافي": اكتمال إنجاز "نساج تاون2" بضاحية الواجهة في الدمام

ضِمن الجهود الرامية لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية

أعلنت الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، عن اكتمال إنجاز مشروع "نساج تاون2"، الواقع بضاحية الواجهة بالدمام في المنطقة الشرقية؛ حيث يوفر المشروع 674 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس ضمن نماذج وتصاميم متنوعة لمستفيدي برنامج سكني، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تحقيقيًّا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويُعد المشروع أحدَ مشاريع البيع على الخارطة، والتي تحتضنها المنطقة الشرقية من بين 35 مشروعًا يطوره القطاع الخاص بإشراف "وافي"، وتوفر المشروعات أكثر من 22 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن المشروع يتميز بكونه يقع ضمن ضاحية الواجهة في موقع استراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام ضمن بيئة توفر جودة الحياة لساكنيها، وبالقرب من عدد من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية، مثل: مطار الملك فهد الدولي وكورنيش الدمام.

وأشار "الشريف" إلى أن مشروع "نساج تاون2" يمتد على مساحة تتجاوز 190 ألف متر مربع، وتبدأ أسعار الوحدات من 640 ألف ريال، كما يشتمل على عدد من المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، ضمن ضاحية الواجهة التي توفر معايير السكن العصري، ومقومات جودة الحياة؛ تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن "وافي" يقدم التراخيص اللازمة للمشاريع العقارية على الخارطة "تحت الإنشاء"، ويقوم بمتابعة نِسَب إنجازها وجوْدة تنفيذها، وعلى التدفقات المالية من المشترين للمشروع، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشاريع عقارية متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن "وافي" يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة؛ لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وتعزيز الاستثمار في القطاع.