خرج ولم يعد .. مفقود الدلم يُكمل يومه الثاني مختفياً

الجهات المختصة وعدد من المتطوعين يواصلون بحثهم

تواصل الجهات ذات الاختصاص وعدد من الأهالي والمتطوعين بالدلم، البحث عن عشريني مفقود منذ الخميس الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالدلم قد تلقت بلاغاً، أمس الجمعة، عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً تغيّب عن ذويه منذ الساعة السابعة لصباح يوم الخمس الماضي؛ لتستنفر بعدها الفرق والمتطوعون والأهالي البحث عنه.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف البحث ووجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه.

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01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 01:31 PM

الجهات المختصة وعدد من المتطوعين يواصلون بحثهم

خرج ولم يعد .. مفقود الدلم يُكمل يومه الثاني مختفياً

مسلّم الهواملة

الرياض

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تواصل الجهات ذات الاختصاص وعدد من الأهالي والمتطوعين بالدلم، البحث عن عشريني مفقود منذ الخميس الماضي.

وكانت الجهات الأمنية بالدلم قد تلقت بلاغاً، أمس الجمعة، عن فقدان شاب يبلغ من العمر 26 عاماً تغيّب عن ذويه منذ الساعة السابعة لصباح يوم الخمس الماضي؛ لتستنفر بعدها الفرق والمتطوعون والأهالي البحث عنه.

ويطالب ذوو المفقود بتكثيف البحث ووجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه.

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