خطوة غير مسبوقة من "إنستجرام" ضدّ المتطفل "الشبحي"

يجمع بيانات تنتهك خصوصية مستخدمي موقع الصور الشهير

اتخذ تطبيق الصور الشهير "إنستجرام"، ما وصف بأنه خطوة غير مسبوقة، ضدّ متطفل "شبحي" خطير.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "إنستجرام" بدأ فعلياً بحظر تطبيقات، مثل: "جوستي" و"لايك باترول"؛ اللذين يتطفلان على الملفات الشخصية للمستخدمين، ويجمعان بيانات تنتهك خصوصية مستخدميها.

وتظهر تلك التطبيقات المتطفلة الموجودة على نظام تشغيل "أندرويد" ملفات التعريف الخاصة بـ"إنستجرام"، وتقدم بيانات كاملة للمستخدمين عن الحسابات الخاصة بالمستخدمين، سواء كانوا أصدقاءهم أم لا.

وأوضح "إنستجرام"، أن تلك التطبيقات الموجودة على "جوجل بلاي" وتم تحميلها أكثر من نصف مليون مرة منذ أبريل، تشكل خطورة كبيرة على المستخدمين وأصدقائهم، نظراً لأنها تقدم تلك البيانات لأطراف خارجية.

وأشار "إنستجرام"، إلى أن تلك التطبيقات لن يكون لها مكانٌ في التطبيق بصورة نهائية للمستخدمين.