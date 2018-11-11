بومبيو: إيران مستمرة في تسليح الانقلابيين الذين يطلقون الصواريخ على السعودية

قال: طهران لم تقدم شيئاً للإغاثة الإنسانية لليمنيين والمملكة قدّمت ملايين الدولارات

حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، النظامَ الإيراني مسؤولية الحرب اليمنية، متهماً طهران بتغذية ميليشيات الحوثي، التي أدت إلى نشوب الحرب الأهلية التي تسببت في الموت والدمار في البلاد.

وأكد بومبيو، في لقائه مع قناة "بي بي سي" الفارسية، أن إيران مستمرة في تسليح الانقلابيين، الذين يطلقون الصواريخ على المملكة العربية السعودية؛ مشيراً إلى أن إيجاد الحل السياسي مرتبط بوقف طهران دعمها للحوثيين وفق "العربية نت".

كما أضاف أن إيران لم تقدم شيئاً للإغاثة الإنسانية لليمنيين؛ برغم تسببها في الحرب؛ معتبراً ذلك فرقاً جوهرياً بينها وبين المملكة؛ لافتاً إلى أن السعوديين قدّموا ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية لليمن.