نظيرَ جهوده الأدبية.. "الفيصل" يتوج "السماري" بجائزة "شخصية العام الثقافية"

"أمين الدارة": نقلة في المشهد الأدبي تحمل في هويتها الوفاء للأمير الراحل

توج الأميرُ خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس أمناء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، أمينَ عام "دارة الملك عبدالعزيز" المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري بـ"شخصية العام الثقافية"؛ نظير جهوده الأدبية، بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة، خلال حفل الجائزة الذي أقيم في مدينة جدة.

وعبّر "السماري" عن شكره وتقديره للفيصل، بتتويجه بالجائزة التي تنطلق من المملكة بهوية سعودية وذات وجهة عربية عالمية؛ مما أكسبها قيمة ثقافية على المستوى المحلي والعربي؛ حيث أخذت في النمو وتضاعف أعداد المشاركين وكثرة المتابعين.

وأضاف: تحمل الجائزة في هويتها الوفاء للراحل الشاعر الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله، إضافة إلى أنها تُعد نقلة نوعية في المشهد الأدبي، وعاملًا محفزًا للشعراء لإبراز جماليات اللغة العربية الفصحى، بما يعزز الهوية العربية لدى الجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأتبع "السماري": الجائزة تسهم في تنمية الذائقة الفنية لدى المتلقي العربي، وتأتي قيمتها العلمية من صدورها عن أكاديمية الشعر العربي، التي ولدت عملاقة بجائزتها العالمية للشعر، وكفاءة القائمين عليها من المختصين.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للجائزة هذا العام بلغ (139 متسابقًا)، منهم (114 شاعرًا) و(25 شاعرة) من أكثر من عشر دول عربية، وبلغ عدد المشاركات السعودية ضمن هذا العدد (31 مشاركة)؛ فيما أتمت الجائزة الموسم الأول لمسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات على مستوى النشاط المحلي وبرعاية مباشرة من وزارة التعليم؛ إذ تجاوزت المشاركات في عامها الأول 7 آلاف مشاركة في رقم قياسي مقارنة بجميع مسابقات الوزارة الأدبية.