فيفا يعتمد خمسة ملفات ترشيح لاستضافة كأس العالم للشباب.. السعودية بينهم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الدول الثماني التي تقدمت بخمسة ملفات ترشيح من أجل استضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2021، بعد تقدمها بطلبات الترشيح حسب القواعد والشروط بتاريخ 21 يونيو.

وبما أن بعض هذه الدول تقدمت بملفات ترشيح مشتركة، فإن خمسة ملفات تتنافس لتقديم تفاصيل الترشيح قبل 30 أغسطس المقبل.

وبحسب قواعد عملية الترشيح، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بتقييم الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي خلال اجتماعه المقبل في مدينة شنغهاي الصينية يومي 23 و24 أكتوبر.

ملفات الترشيح المعتمدة:

- تقدم كل من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الإماراتي لكرة القدم بملف ترشيح مشترك من أجل استضافة البطولة.



- الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

- الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

- اتحاد ميانمار لكرة القدم، الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

- اتحاد بيرو لكرة القدم.