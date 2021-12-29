"إنستجرام" تنوي مضاعفة هذا النشاط في 2022

أعلن رئيس إنستجرام، آدم موسيري، نية المنصة، مضاعفة هذا النشاط في عام 2022؛ لمواكبة منافسة تطبيقات أخرى مثل "تيك توك".

وأوضح "موسيري" في مقطع فيديو قصير، نية "إنستجرام" مضاعفة مقاطع الفيديو في 2022، والتركيز على خدمة "رييلز"، فيما وُصف بأنه لمنافسة التطبيقات الأخرى مثل "تيك توك".

وقال "موسيري" في المقطع: "سيتعين علينا في 2022، إعادة التفكير في ماهية إنستجرام، لأن العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتغير معه، وأولويات إنستجرام في العام المقبل هي مضاعفة خدمة الفيديوهات عبر المنصة".

وذكر "موسيري" أن إنستجرام ستدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بها، في خدمة "رييلز" لتطوير هذا المنتج، وستجري بعض التغييرات في كيفية التعامل مع مقاطع الفيديو خلال الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمبدعين، قال "موسيري": إن إنستجرام، سيقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل لمساعدتهم على كسب الأموال.. بالإضافة إلى ذلك، تحدث موسيري عن أن إنستجرام سيركز على المراسلة، لأنها ربما تكون الطريقة الرئيسية للتواصل عبر الإنترنت، والشفافية في عام 2022.

وأشار إلى أن المنصة ستضاعف عملها على عناصر التحكم أيضًا، بإضافة أدوات للرقابة الأبوية، ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، خاصة المحتوى الحساس.