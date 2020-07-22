إدارة الاتحاد: لا صحة للأخبار المتداولة عن انتقال اللاعبين من وإلى النادي

أكدت إدارة الاتحاد أن ما يتم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مفاوضات انتقال لاعبين من وإلى النادي في المرحلة الحالية لا صحة لها.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تابع المركز الإعلامي ما يتم تناوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من زج باسم نادي الاتحاد في مفاوضات انتقال لاعبين من النادي أو إلى النادي في المرحلة الحالية.

وتابع: "وعليه يؤكد المركز نفي مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي، صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا".

وأوضح البيان أن هذه الأخبار المغلوطة بات واضحًا للجميع أن الهدف منها الشوشرة وتشتيت ذهن اللاعبين في المرحلة المقبلة التي تتطلب التركيز.