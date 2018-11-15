مطار الدمام: استقبلنا طائرة تركية محولة من الكويت وعلى متنها 54 راكباً

قال عبر حسابه: بسبب سوء الأحوال الجوية ثم عادت وأقلعت متجهة إلى إسطنبول

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، فجر اليوم، طائرة الخطوط التركية، والتي كانت متجهة للكويت؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت إدارة المطار عبر حسابها في "تويتر": ‏‫تم صباح هذا اليوم تحويل رحلة الخطوط التركية رقم 772 إلى ⁧مطار الملك فهد الدولي⁩؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي كانت متجهة إلى مطار الكويت الدولي الساعة 1:11 صباحاً.

وتابعت: ‏وقد تم نزول عدد 54 راكباً خليجياً حسب طلبهم، وبعد موافقة الخطوط التركية، الساعة 2:49 صباحاً. ومن ثم غادرت الطائرة المذكورة إلى إسطنبول، الساعة 3:51 صباحاً.