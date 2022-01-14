"الأرصاد" تنبه المدينة المنورة: أمطار رعدية ورياح سطحية وتدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأكحل والمهد واليتمة وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
تشمل الأكحل والمهد واليتمة وبدر ووادي الفرع.. وتستمر حتى الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأكحل والمهد واليتمة وبدر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.