لمدة يومين.. ملتقى "أفلام جازان" الأول ينطلق الليلة بالمركز الثقافي

يستهدف نخبة من الصناع الذين حوّلوا أفكارهم الإبداعية إلى حالة بصرية

ينطلق اليوم الجمعة، ملتقى أفلام جازان الأول، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بجازان في المركز الثقافي لمدة يومين.

ويتضمن الملتقى عروض أفلام وورش عمل ولقاءات يتحدث فيها أحمد الملا عن قصة مهرجان أفلام السعودية، والمخرجة ريم البيات عن السينما، وإبراهيم مسيسبي حول تجربة تلفاز 11.

وأوضح رئيس جمعية الثقافة والفنون بجازان علي زعلة، أن الملتقى يستهدف نخبة من صناع الأفلام الذين ساهموا في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حالة بصرية في الفن السينمائي والتفكير الإبداعي، وتساهم في استلهام الرؤية الثقافية بكامل مكوناتها وركائزها في الماضي والحاضر والمستقبل.

وتتضمن الأفلام المشاركة:

1- فيلم (حرق) ويتحدث عن حالة انتظار ولادة مربكة، يلتقي الشاب صالح بمسنّ يدّعي أنه صالح نفسه ولكن في زمن آخر.

مخرج الفيلم- علي الحسين: هو صانع أفلام قصيرة ووثائقية، مهتم بالمجال التقني في صناعة الأفلام والمؤثرات البصرية، حصل على الجائزة البرونزية في مهرجان أفلام السعودية الثالث عن فيلم "دائرة" أخرج فيلمًا وثائقيًّا وثلاثة أفلام روائية، وشارك في العديد من الأفلام.

2- فيلم "سعدية سابت سلطان"، ويتناول دكتورًا سعوديًّا عاطلًا عن العمل يتحول لسائق سيارة آيسكريم متخفيًا باللعب والدمى؛ من أجل الوصول لابنته البعيدة.

مخرج الفيلم- جواهر الغامدي: هي صانعة أفلام نفّذت العديد من الأفلام القصيرة والطويلة.. عرض فيلم "سعدية سابت سلطان" في العديد من المهرجانات الدولية في فرنسا والسويد وغيرها، وعملت كمساعدة مخرج في فيلمين طويلين، ونفّذت عددًا من الإعلانات التجارية.

3- فيلم "مهلائيل" وثائقي، يسلط الضوء على منطقة تاريخية وأثرية في المدينة المنورة، تخفي في باطنها مجموعة ألغاز تثير تساؤلات جديدة، يستعرض الفيلم مستوطنات بشرية وهياكل أحفورية من عصر ما قبل التاريخ.

مخرج الفيلم- معاذ العوفي: مستكشف يجوب أرجاء المملكة بحثًا عن أجوبة لتساؤلاته حول التاريخ والآثار والإنسان لتحويلها إلى مواد فنية مرتبة ممتعة، شارك في عدة معارض محلية ودولية.

4- فيلم "محارث" عبارة عن قصة، وثّقت فوق جبال زهوان شمال جازان، تعرض أحداث الروتين اليومي لفيصل المصغري المزارع البسيط الذي يعمل كل يوم في مزارع عائلته.

ومخرج الفيلم- أحمد عيد: هو مخرج مهتم بتوثيق الرموز الثقافية وما وراءها من حكايا في المملكة العربية السعودية، حصلت أفلامه الوثائقية على جائزتين متتاليتين في ملتقى ألوان السعودية، يعمل حاليًا كمخرج إبداعي تابع لاستديو "إسكاله" للإنتاج الفني.

5- فيلم "محاولة"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجين يحاول كل منهما تغيير الآخر.. ومخرج الفيلم- يعقوب المرزوق، هو مخرج ومنتج سعودي، عمل على العديد من الأفلام الروائية القصيرة، ولعب الكثير من الأدوار المختلفة في العملية الإنتاجية، حاز العديد من الجوائز المحلية والخليجية والعربية في صناعة الأفلام.

6- فيلم "أغنية البجع"

ممثل سعودي يؤدي مسرحية أنطوان تشيخوف (أغنية البجع) على طريقته الخاصة.

ومخرج الفيلم- هناء العمير: هي كاتبة سيناريو ومخرجة، حازت جائزة أفضل سيناريو غير منفذ من مهرجان أفلام السعودية الأول عام 2018، فاز فيلمها الروائي القصير "شكوى" بالنخلة الذهبية لمهرجان أفلام السعودية الثاني عام 2015.

أخرجت فيلمها الوثائقي الأول "بعيدًا عن الكلام" عام 2009، كما أخرجت حلقتين تلفزيونيتين من مسلسل "بدون فلتر" عام 2018.

7- فيلم "زيران"

تدور أحداثه أثناء تصوير فيلم وثائيقي عن شياطين الطرب (الزيران) يتعرض المخرج وطاقمه لعدة أحداث تعكس مجرى الحكاية.

ومخرج الفيلم- محمد شاهين: هو مخرج سعودي وعضو في قسم التصوير بجمعية الثقافة والفنون، حاصل على النخلة الفضية لمهرجان أفلام السعودية الثاني 2015، شارك في عدة مهرجانات محلية ودولية أبرزها مهرجان تشي السينمائي البحريني عام 2014 ومهرجان هوليود إنترناشونال للأفلام القصيرة عام 2016، وركن الأفلام القصيرة في مهرجان "كان" السينمائي عام 2016، ومسابقة الأفلام الروائية في مهرجان أفلام السعودية 2017.

8- فيلم "الظلام هو لون أيضًا"

يناقش الفيلم قصة صياد يحاول مواجهة شبح التقدم في العمر، ولكن دون أي جدوى. يمر خلال هذه الفترة بأزمة البحث عن هوية؛ فيبدأ بالتساؤل عن مغزى العالم من حوله، والغابات التي أمضى حياته فيها، إلى أن اختفى كلبه "بيرجو" في أعماق الغابة، وأخذ في البحث عنه؛ لتبدأ رحلته الجديدة والحقيقية في عالم الطبيعة الذي طالما أحبه وتعلق به.

ومخرج الفيلم مجتبى سعيد، هو طالب في إحدى جامعات ألمانيا. عمل في العديد من المشاركات المسرحية. وشارك في مهرجان برلين للفيلم العربي. أخرج فيلم "حلم الأعمى" عام ٢٠١١.