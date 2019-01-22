"القحطاني" ينقل التعازي لأسرة الشهيد "الحريصي"

بتوجيه وزير الداخلية

بتوجيه من وزير الداخلية، نقل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، الشهيد الجندي نايف حسن يحيى الحريصي، أحد منسوبي الأفواج الأمنية المشاركين مع وحدات القوات البرية.

وفيما استشهد الحريصي يوم الاثنين الماضي، وجه وزير الداخلية بإبلاغ تعازيه وسلامه لذوي الشهيد وتقديره واعتزازه بما يقدمه منسوبو الأفواج الأمنية والقطاعات الأمنية والعسكرية المشاركة في عمليات إعادة الأمل من تضحيات على حدود الوطن الغالي.