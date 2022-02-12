"الحصيني" يكشف تطورات حالة الطقس ليوم الأحد

توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء يوم غد الأحد 1443/ 7/ 12هـ من باردة إلى باردة جدًّا فجرًا، معتدلة نهارًا على معظم مناطق السعودية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستكون على النحو الآتي: "المنطقة الشمالية تتراوح من 1 تحت صفر إلى 6 درجات مئوية، والمنطقة الوسطى ومنطقة نجران والمرتفعات من 4 إلى 12 درجة مئوية، ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 6 إلى 16 درجة مئوية، والمنطقة الغربية من 17 إلى 25 درجة مئوية إلا أن يصرفها الله".
وأضاف "الحصيني" في رسالة إلى الجميع: "البسوا ولبِّسوا عيالكم"؛ وذلك في إشارة إلى استمرار برودة الأجواء.عبدالعزيز الحصيني الطقس درجات الحرارة
استمرار برودة الأجواء في معظم مناطق السعودية
توقَّع خبير الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن تكون الأجواء يوم غد الأحد 1443/ 7/ 12هـ من باردة إلى باردة جدًّا فجرًا، معتدلة نهارًا على معظم مناطق السعودية.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدًا ستكون على النحو الآتي: "المنطقة الشمالية تتراوح من 1 تحت صفر إلى 6 درجات مئوية، والمنطقة الوسطى ومنطقة نجران والمرتفعات من 4 إلى 12 درجة مئوية، ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية من 6 إلى 16 درجة مئوية، والمنطقة الغربية من 17 إلى 25 درجة مئوية إلا أن يصرفها الله".
وأضاف "الحصيني" في رسالة إلى الجميع: "البسوا ولبِّسوا عيالكم"؛ وذلك في إشارة إلى استمرار برودة الأجواء.