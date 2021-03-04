"بايدن": نعمل على تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الصاروخية بالعراق

عقب سقوط 10 صواريخ على القاعدة الجوية التي تضم قوات أمريكية ودولية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن إدارته تعمل على تحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الصاروخية في العراق، وذلك بعد قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد في العراق، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تعليق مقتضب، للرئيس الأمريكي، أوردته وكالة "رويترز"، ويعقب سقوط 10 صواريخ على القاعدة الجوية في العراق، والتي تضم قوات عراقية وأمريكية ودولية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحافي اليوم: "نعمل على تقييم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير" ضد قاعدة عين الأسد بالعراق، مضيفة أنه تم اطلاع الرئيس جو بايدن على التفاصيل بوساطة فريق الأمن القومي الأمريكي.

وأعلن الناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، العقيد واين ماروتو، تعرض قاعدة عين الأسد الجوية لاستهداف بـ10 صواريخ، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

ومن جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان اليوم أيضًا، أن استهداف القاعدة الذي جرى بصواريخ من نوع غراد، لم يسبب خسائر تُذكر، وأن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ.

وشنت مجموعات عراقية أخيرًا، هجمات عدة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، فضلاً عن استهداف أرتال عسكرية أمريكية تابعة للتحالف الدولي بالعراق.