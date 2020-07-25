"آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء

احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني.
وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني.
وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.