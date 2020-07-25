"آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء

احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني.

وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:49 AM

"آل عمرية" تحتفل بعقد قران "السلماني" بفيفاء

صحيفة سبق الإلكترونية

فيفاء

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احتفلت عشيرة "آل عمرية" بقبيلة "آل سلمان" بفيفاء؛ بعقد قران الزميل الإعلامي عبد الرحمن يحيى السلماني، على كريمة أحمد سليمان السلماني.

وبهذه المناسبة تلقى " السلماني " التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فيما تهنئ "سبق" العريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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