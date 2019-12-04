فيديو مروّع .. سرعة بديهة تُنقذ سيارة "BMW" مشتعلة

رفع الغطاء الأمامي فظهرت النيران

أسهمت سرعة بديهة صاحب سيارة "BMW" في إنقاذها بعدما اشتعلت بها النيران على أحد الطرق في مدينة سمارا- غربي روسيا، وذلك حين لجأ إلى شاحنة للصرف الصحي من أجل المساعدة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 23 نوفمبر الماضي، على أحد الطرق في مدينة سمارا- غربي روسيا، حين اشتعلت النيران في سيارة "BMW".

وعندما شاهد صاحب السيارة شاحنة صرف صحي تقف على الطريق، أوقف سيارته المشتعلة بجانبها، وطلب من سائق الشاحنة أن يوجّه خرطوم الصرف على النيران من أجل إطفائها.

وفي الفيديو، يظهر صاحب السيارة وهو يرفع الغطاء الأمامي، وتظهر النيران المشتعلة في المحرّك، وبسرعة يتم توجيه مياه الصرف فتطفئ النار.

ولم يكشف صاحب الفيديو عن سبب اشتعال النيران في السيارة.