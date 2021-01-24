غداة مظاهرات المعارضة.. موسكو تتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها الداخلية

الكرملين قلل من حجم الاحتجاجات رغم مشاركة الآلاف فيها

اتهم الكرملين اليوم (الأحد)، الولايات المتحدة بـ"التدخل في الشؤون الداخلية الروسية".

وقلل الكرملين من حجم التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف أمس في جميع أنحاء البلاد لدعم المعارض الموقوف أليكسي نافالني، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن جانبها، بينت المنظمة غير الحكومية "أو في دي-اينفو" المتخصصة في مراقبة التظاهرات الاحتجاجية، أن السلطات أوقفت نحو 3500 متظاهر خلال المسيرات التي نظمت أمس في عشرات المدن الروسية، من موسكو إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا - وهو عدد غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وهتف عشرات الآلاف من المحتجين في جميع أنحاء روسيا "نافالني نحن معك" و"الحرية للسجناء السياسيين"، ونزلوا إلى الشوارع بدعوة من هذا العدو اللدود للكرملين الذي يطارد الفساد، للمطالبة بالإفراج عنه.