عفوية أطفال "وادي الدواسر" تستوقف الدراج الإيطالي الشهير "بيتروشي"

خلال مشاركته في "رالي دكار 2022"

نشر دراج KTM الإيطالي دانيلو بيتروشي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يضيف حبه لإضفاء البهجة على الناس، وذلك بعد أن قام بتصوير عدد من الأطفال وهو يلتقي بهم اليوم في وادي الدواسر، يعبرون عن مشاعرهم بتمنياتهم له بالفوز بالمركز الأول.

وأعرب سائق الدراجات الشهير عبر حسابه، عن أسفه لوجود مشاكل مع دراجته النارية مرة أخرى، وذلك بعد انطلاق المرحلة التاسعة من محافظة وادي الدواسر، مرورًا ببيشة ثم العودة إلى المحافظة للمبيت فيها لليوم الثاني على التوالي.

فيما لاقى المقطع تفاعل عدد من الحسابات العالمية الكبيرة، وأعادوا نشره، واصفين هذا الحدث العريق "رالي داكار 2022" الذي تحتضنه السعودية؛ بالنقلة النوعية، خصوصًا لمرحلة الناشئة؛ كونهم ينشؤون على التنويع والاختلاف والتعايش ومشاركة الثقافات والمجتمعات الأخرى في العالم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا