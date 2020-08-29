رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية بنجران.. و"المدني" تتفاعل

تشمل محافظات عدة وتستمر للسابعة مساءً وتنبيهات باتباع الإرشادات

حذّرت مديرية الدفاع المدني في نجران، من التعرُّض للأتربة والرياح؛ محذرة قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المنطقة تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثا، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.