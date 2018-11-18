مصرع واصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الخرمة - رنية"

لقيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، بعد حادث تصادم مروّع نتج عنه حريق في طريق الخرمة - رنية، جنوب شرقي الطائف.
وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً بوجود حادث تصادم نشب عنه حريق وذلك على طريق (الخرمة - رنية)؛ ما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.
أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية، بمتابعة القائد الميداني خالد معيض الحارثي.
وأضاف: عند وصول الفرق الإسعافية تبيّن أن بالموقع ٦ حالات، منها اثنتان تعرّضا لإصابات خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما انتقل ثلاث منها إلى رحمة الله.
وتابع "الثبيتي": تمّ التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الكاملة لها ونقلها إلى مستشفى رنية العام، فيما تمّ نقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.
أدّى إلى نشوب حريق وباشرته فرق الهلال الأحمر وإصابات اثنين خطيرة
لقيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، بعد حادث تصادم مروّع نتج عنه حريق في طريق الخرمة - رنية، جنوب شرقي الطائف.
وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة قد تلقت صباح اليوم، بلاغاً بوجود حادث تصادم نشب عنه حريق وذلك على طريق (الخرمة - رنية)؛ ما خلف وراءه عدداً من الإصابات والوفيات.
أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية، بمتابعة القائد الميداني خالد معيض الحارثي.
وأضاف: عند وصول الفرق الإسعافية تبيّن أن بالموقع ٦ حالات، منها اثنتان تعرّضا لإصابات خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما انتقل ثلاث منها إلى رحمة الله.
وتابع "الثبيتي": تمّ التعامل مع الإصابات بتقديم الخدمة الإسعافية الكاملة لها ونقلها إلى مستشفى رنية العام، فيما تمّ نقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.