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أشاد في فيديو بثّته "إمارة مكة" بما أُتخذ من "إجراءات تطويرية وتنظيمية"

رصد مساوئ العشوائية.. شاهد فرحة مواطن بـ"الإسكان التنموي" في جدة

عبّر أحد مستفيدي الإسكان التنموي بجدة، وهو أحد سكان الأحياء العشوائية المزالة، عن سعادته البالغة بعد انتقاله إلى حي أكثر تنظيماً عن تلك الأحياء التي كان يعيش فيها سنوات.



جاء ذلك في فيديو قصير بثّته إمارة منطقة مكة المكرمة؛ وصف فيه أحد المستفيدين من الإسكان التنموي، حاله بعد أن انتقل إلى الإسكان بعد أن كان في حي عشوائي قال إنه يصعب دخوله منتصف الليل، مشيداً بما أُتخذ من إجراءات تطويرية وتنظيمية لتلك الأحياء العشوائية التي كانت تعتبر خطراً حتى على السكان.



وكانت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، قد أعلنت عن حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.



وبيّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأسر الضمانية الساكنين في هذه الأحياء العشوائية، حيث تم تسكين أكثر من 550 أسرة أزيلت منازلهم حتى الآن تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، والتي خصص لها 4781 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.



وأضافت اللجنة أن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدوله وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات، أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء وليسوا من مستفيدي الضمان وليس لديهم صكوك تتم دراسة حالتهم، ومن ثمّ تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، منوهة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق ذات التنظيم.



وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش وتقديم السلال الغذائية والوجبات.



يذكره أنه وبهدف التسهيل على السكان تم الإعلان عن استقبال طلبات التعويض إلكترونياً الموقع الإلكتروني (https://services.jeddah.gov.sa/customers)، ويكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.