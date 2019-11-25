بـ5 مميزات.. الجيل الـ10 من "إنتل للكمبيوتر المحمول" في "إكسترا"

8 معالجات جديدة أعلنت عنها الشركة وأفضل الأسعار والخدمات متاحة

يتوفر الآن بجميع معارض "إكسترا" وموقعها الإلكتروني، العديدُ من أجهزة الكمبيوتر المحمول بمعالج الجيل العاشر من إنتل.

وأعلنت شركة "إنتل" عن ثمان معالجات جديدة من الجيل العاشر التي تستهدف الحواسيب المحمولة الجديدة من معالجات إنتل كور.

ومن أهم مميزات المعالجات:

1- عمر بطارية أطول

2- زيادة في الأداء بنسبة 16% مقارنة بالجيل السابق

3- تضم أول معالج من نوعه من سلسلة يو U))

4- دعم منافذ Thunderbolt 3

5- دعم تقنية الاتصال اللاسلكي Wi- Fi 6) Gig+)

وتوفر "إكسترا" العديد من هذه الأجهزة من "إنتل" من علامات تجارية مختلفة؛ فلا تدَع فرصة الحصول على جهازك الجديد بالمعالج العاشر بأفضل الأسعار والخدمات من إكسترا.

ويمكن التعرف على الأجهزة المزودة بالمعالج العاشر عبر زيارة الرابط الآتي: https://bit.ly/35COLE5.