خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالشرقية

ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه ـ أيده الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.

285

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440 09:42 PM

ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية بالشرقية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الظهران

12 15,184

بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، إلى المنطقة الشرقية، فقد وجه ـ أيده الله ـ بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأجزل له الأجر والمثوبة، إنه سميع مجيب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019