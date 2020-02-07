مدير الشؤون الصحية بالطائف يواصل جولاته المفاجئة للمستشفيات

للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة

واصلَ مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، جولاته السرية والمفاجئة على المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة؛ حيث قصدَ هذه المرة مستشفيات جنوب الطائف، ورصدَ عددًا من الملاحظات المتعلقة بتطبيق معايير الجودة؛ ومنها النظافة، والتزام الموظفين بالدوام والتوثيق في الملف الطبي.

ومع ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة، تواجد مدير صحة الطائف بمفرده يتجول في مرافق مستشفى قيا العام، وعدد من مستشفيات جنوب المحافظة الأخرى، ويختبر جاهزية عدد من أجهزة التعقيم اليدوي، وحواجز الأمان على مداخل ومخارج وحدات العمليات والعناية المركزة، وجاهزية أقسام الطوارئ من حيث أدوات الوقاية التي تستخدمها الكوادر الطبية ومعايير الفرز الأولى.

وبسؤالنا متحدثَ صحة الطائف عبدالهادي الربيعي عن تلك الجولة؛ فقد أكدها، وقال: "بالفعل كانت هناك جولة صباح اليوم الجمعة إلى مستشفيات جنوب الطائف لمدير الصحة سعيد بن جابر القحطاني؛ للوقوف على جاهزية أقسام الطوارئ لفرز الحالات، لاسيما وأن الصحة في طور التأهب الكامل في أعقاب مخاوف فيروس كورونا الجديد".

وأضاف "الربيعي": أن "مدير صحة الطائف انتهج منذ بداية عمله القيام بجولات بمفرده لعدد من المرافق الصحية، تهدف إلى تصحيح ومعالجة الملاحظات التي قد تتسبب في إعاقة الأداء.

وأكد أن الهدف من تلك الجولات هو المعالجة والتصحيح وليس الترصد، مبينًا أن تلك الزيارات اتسمت في مجملها بجوانب إيجابية للكثير من العاملين بتلك المواقع، كما أن تلك الزيارات نتج عنها عدد كبير من الخطوط العريضة التي يناقشها مع مساعديه لاحقًا؛ لاعتمادها أو مراجعتها وبالتالي تعميمها وتطبيقها على كافة المواقع.

وأشار إلى أن مدير صحة الطائف في جولته، ركز على جاهزية المستشفيات لتطبيق معايير الفرز التنفسي وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، كما راجعَ بشكل دقيق مدى توفر أدوات الوقاية داخل تلك المرافق وجاهزيتها للاستخدام.

واختتم "الربيعي" تصريحه بتوجيه مدير الصحة شكره لعدد من العاملين المتميزين؛ ومنهم موظفو الأمن؛ على تواجدهم ومتابعتهم لأعمالهم بكل كفاءة واقتدار، مؤكدًا استمرار تلك الجولات وفي أوقات متفاوتة بهدف تحسين جودة الأداء، ومعالجة الملاحظات؛ وهو نهج يعتبره مدير صحة الطائف ضمن مهام عمله اليومي للوصول إلى أعلى معايير الأداء.