10 صور لـ"رمضان" حول العالم.. لم تخلُ من مظاهره المعتادة برغم "كورونا"

مع بداية شهر رمضان المبارك، يجاهد المسلمون حول العالم للحفاظ على طقوسهم السنوية المعتادة مع الشهر الفضيل، وفي نفس الوقت حماية أنفسهم وذويهم من هجمات فيروس "كورونا المستجد" التي لا ترحم كبيرًا ولا صغيرًا.

وفي الوقت الذي أغلقت فيه المساجد في معظم الدول العربية والإسلامية، ومنعت موائد الإفطار لمنع تفشي المرض الذي حصد أرواح نحو 200 ألف إنسان حول العالم؛ فإن بعض المظاهر المعتادة بقيت على حالها، من تعليق الزينة وفروع الأضواء المبهرة، والتسوق لشراء الاحتياجات الغذائية، والفوانيس المضيئة المبهجة.

1- مجموعة من الأشخاص يتسوقون لشراء فوانيس رمضان الشهيرة في حي السيدة زينب التاريخي في العاصمة المصرية القاهرة.

2- غابت الكثير من المظاهر الرمضانية إلا أنه بقي "الياميش" في انتظار المشترين المعتادين في غزة.

3- من القاهرة.. لا زال لفانوس رمضان بهجته لدى الأطفال برغم ما يعيشه العالم من مأساة.

4- عمليات تطهير مستمرّة للمساجد في العاصمة البوسنية سراييفو.

5- رواج في أحد الأسواق الشعبية في العاصمة العراقية بغداد.

6- صفوف من العمالة اليومية في انتظار توزيع دقيق مجاني في كابول بأفغانستان.

7- مصلّون يصلّون على مسافات متباعدة في كراتشي بباكستان.

8- في كينيا.. مصلّون يصلّون أمام المساجد المغلقة.