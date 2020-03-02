"الصحة" تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران

لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.
وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 07:05 PM

لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده

"الصحة" تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.
وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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