"كورونا" ينشر عدواه بين 30550 إيطاليًا جديدًا

عدد المرضى يرتفع إلى 790337

سجلت إيطاليا اليوم (الأربعاء)، 30550 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و352 وفاة جديدة في أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي الإصابات وصل إلى مستوى 790337 حالة، وفقًا لـ "رويترز".





وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا الفيروس ارتفع إلى 39764 حالة.