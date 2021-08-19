سفيرة هولندا لدى المملكة تزور المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

عبرت عن سعادتها وتقديرها لأعمال المركز

زارت سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور عبد الله الحقيل.


واطلعت السفيرة خلال الزيارة على عمليات جمع البيانات والإجراءات العلمية التي يقوم بها المركز في جمع بياناته ومنهجية تجويدها وتحليلها.


وعبرت السفيرة عن سعادتها وتقديرها الكبير لأعمال المركز.


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19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 03:19 PM

عبرت عن سعادتها وتقديرها لأعمال المركز

سفيرة هولندا لدى المملكة تزور المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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زارت سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور عبد الله الحقيل.


واطلعت السفيرة خلال الزيارة على عمليات جمع البيانات والإجراءات العلمية التي يقوم بها المركز في جمع بياناته ومنهجية تجويدها وتحليلها.


وعبرت السفيرة عن سعادتها وتقديرها الكبير لأعمال المركز.


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